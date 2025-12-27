Gonçalo Brandão, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao V. Guimarães, deste sábado [15h30], a contar para a 16.ª jornada da Liga. O técnico dos gansos abordou o registo negativo em casa, que continuam sem vencer em Rio Maior.

Vitória em Tondela deu crença para enfrentar o V. Guimarães

«Era um jogo muito importante para nós por todos os motivos. Não só pela tabela classificativa, mas também pelo motivo de se ter ganho fora contra um adversário que naquele momento era direto e pelo tal ‘clique’ de que estávamos à procura e que conseguimos, dentro do jogo, com uma reviravolta o que, a nível de motivação, ainda deu mais crença à equipa para preparar este jogo com o Vitória. Tinha dito na antevisão que não era um jogo que de vida ou de morte que tínhamos pela frente, mas claramente, devido à proximidade entre as duas equipas, era um jogo muito importante para nós.»

Equipa não tem receio de jogar em casa

«Se formos analisar - não vou fazê-lo agora, mas se formos analisar jogo a jogo que fizemos em casa, se calhar houve um episódio, aqui ou ali, que nos foi desfavorável, uma bola que podia ter entrado e não entrou, uma bola que podia ter batido no poste e saído e não aconteceu, e isso levou-nos a não conseguir ganhar em casa. Mas, da nossa parte e da parte dos jogadores, não há qualquer peso emocional ou qualquer receio de jogar em casa.»