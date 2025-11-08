Gonçalo Brandão vai estrear-se como treinador principal do Casa Pia este domingo, diante do Benfica, na 11.ª jornada da Liga, e garante chegar à Luz com «espírito de missão» e foco total em defender o clube. O técnico sucede a João Pereira, despedido após duas derrotas consecutivas, e assume o desafio de preparar uma equipa «competitiva e confiante» frente ao campeão nacional.

Preparar o Benfica sem pensar no futuro

«O que penso é ter espírito de missão. Nesta equipa técnica multidisciplinar, todos temos um grande foco em defender o Casa Pia, a instituição e o clube ao máximo, ajudando estes jogadores a crescer e a fazer bons jogos. A missão e o pedido dado foi este: estar com a equipa. A grande missão foi preparar o Benfica sem pensar no futuro. Tivemos tempo para tudo, menos para isso. Fizemos todos juntos uma grande época, sob a liderança do ‘mister’ João Pereira. O futebol é assim, há ciclos e decisões a tomar, mas não estava tudo mal. Os dois últimos resultados não foram bons, mas teremos de dar continuidade, com um ou outro ajuste. Numa semana, mesmo que quiséssemos modificar tudo, não íamos conseguir».

«O Benfica é forte, mas o importante é competir»

«É um Benfica forte, não há que esconder. Ainda não perdeu para a Liga, em casa não perde há muitos jogos e marca muitos golos. Para nós, o nível motivacional é mais fácil de trabalhar. É uma oportunidade de mostrar que temos valor. O que pedi hoje à equipa é que compita. Temos de competir e depois logo se verá. O importante é ir com espírito para competir, respeitando o Benfica».

Estreia especial perante Mourinho

«Tive a felicidade de ter sido treinado por grandes treinadores, como Jorge Jesus e Antonio Conte. Depois, há o Filipe Çelikaya e o Ruben Amorim, que são referências para mim. Mas há uma referência que todos os portugueses têm: José Mourinho. Ele é uma referência na área do treino e mudou o futebol».