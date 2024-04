Gonçalo Santos, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do estádio de Rio Maior, após a vitória por 3-1 frente ao Desp. Chaves, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Foi um jogo bastante difícil, muito por mérito do Desportivo de Chaves, para quem era um jogo decisivo.

Não foi um jogo perfeito, podemos melhorar, mas acredito que nos últimos três jogos, muito mais tranquilos, vamos procurar ganhar.

Acreditamos na nossa qualidade e no trabalho que temos vindo a fazer. Entre os que lutam pela manutenção, somos a equipa que mais perto está de ganhar e fazer mais pontos nestes últimos jogos.

Pela parte final, não digo que o resultado tenha sido justo, mas acredito que fomos quem mais fez por vencer.

Entrei desde o início da época como adjunto, não foi uma época fácil. Muito mérito da estrutura, que esteve sempre com os jogadores, dos diversos departamentos, e sempre lado a lado com as equipas técnicas.

Não é fácil não termos o nosso estádio e termos de vir jogar a Rio Maior, estamos sempre em desvantagem em relação às outras equipas, mas com o empenho de todos diariamente conseguimos colmatar essa falta.

Em relação ao meu contrato, assinei por um ano [como treinador-adjunto] e acaba no final de junho. A intenção é sentarmo-nos e pensarmos na próxima época, mas ainda nada está decidido.»