Gonçalo Santos abordou, esta quinta-feira, uma eventual renovação com o Casa Pia.

Na antevisão ao jogo com o Famalicão, o técnico dos «gansos» admitiu que têm existido conversas com a direção do clube, mas deixou claro que o foco da equipa está inteiramente na última jornada do campeonato.

«Felizmente conseguimos o objetivo final há algumas semanas, o que foi importante para nós, equipa técnica e os jogadores, pela época difícil e desgastante que tivemos, e para o clube foi muito importante. Os objetivos são tentar o melhor possível: ir a Famalicão e tentar ganhar o jogo é sempre muito importante. É importante acabar com uma vitória e a última imagem é a que fica. Relativamente à minha renovação, como disse, temos vindo a falar. Temos vindo a falar muito, esta semana até falámos mais sobre isso que outras questões», confessou.

Gonçalo Santos abordou ainda os primeiros passos numa equipa profissional e deixou rasgados elogios a Filipe Martins e Pedro Moreira, técnicos com os quais trabalhou, enquanto adjunto, precisamente no Casa Pia.

«Foi uma primeira experiência numa equipa profissional um bocadinho diferente, porque não fui eu que comecei. Comecei como treinador adjunto de dois treinadores e aproveito, mais uma vez, para deixar mais uma palavra de gratidão quer ao Filipe Martins, quer ao Pedro Moreira porque os dois sempre me receberam muito bem e acolheram-me muito bem na sua equipa técnica. Fizeram-me ser melhor treinador e muito do nosso sucesso se deve a eles apesar de eles individualmente não terem tido o sucesso que queriam», explicou o treinador.

O jogo entre Famalicão e Casa Pia está agendado para esta sexta-feira, às 18h45, no Municipal de Famalicão.