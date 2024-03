Declarações de Gonçalo Santos, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-4) frente ao Vizela em jogo da 27.ª jornada:

«A vitória é dedicada à minha equipa. Preparámos muito bem, sabemos o que o Vizela é capaz, reforçaram-se muito bem em janeiro, vinham de uma vitória em casa, tirando o jogo com o Porto. A estratégia passava por dar bola na primeira fase, conseguimos tirar o ataque à profundidade na segunda fase de construção, fizemos o golo de um grande remate fora da área. Na segunda parte corrigimos, sabíamos que o Vizela ia procurar mais a profundidade, começámos a pegar no jogo, a ter mais bola, e fizemos mais três golos. Vitória mais do que justa, com números justos numa grande exibição»

[Felippe Cardoso] «Numa palavra: profissional. É um jogador no qual acreditamos muito. Acreditamos muitos nestes jogadores, no potencial do Felippe, do André e do Fernando. A exibição e hoje, os dois golos, todo o trabalho que tem feito, é um pronúncio do que pode fazer».

[Classificação] «Não olhamos muito para a tabela e para o resultado dos outros. Acreditamos muito que se ganharmos os nossos jogos estamos mais perto do nosso objetivo, a manutenção. Queremos ser melhores a cada jogo, vamos prepara-nos para o jogo com o Estoril».