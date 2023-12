Declarações de Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, após a derrota na receção ao Sp. Braga (3-1), na 15.ª jornada da Liga:

«[Um Casa Pia à sua imagem?] Acho que foi o da primeira e da segunda parte, sinceramente. A forma como nos comportámos nos momentos com bola foi claramente algo que nos pode dar algumas coisas boas no futuro.

O modo empenhado como assumimos a responsabilidade do jogo, o modo como, muitas vezes, com a nossa circulação, criámos dificuldades ao nosso adversário.

Não podemos esquecer que estamos a falar de um clube com objetivos completamente diferenciados dos nossos e que ainda há uma semana encostou quase ao último terço uma equipa como é a do Benfica.

Tenho de dar mérito aos jogadores, como se assumiram e como procuraram. Deixa-me satisfeito algumas coisas que foram feitas à nossa imagem.

Foi um jogo com enorme qualidade das duas equipas e juntemos alguém que é importante neste jogo e que são os árbitros. Não vamos entrar por esse campo.

O que senti foi um enorme respeito entre todos. Quero colocar isso em cima da mesa, também para o Tiago [Martins] e pela equipa que o acompanhou.

Para nós, estamos a chegar a uma fase de centímetros que decidem jogos e que não é fácil. Dói, mas não é essa a minha preocupação. A preocupação é ter mais oportunidades como essa e sofrer mais faltas na área ou marcar mais golos.

Se avaliarmos a primeira parte em especial, a equipa foi competente.

Até penso que, não querendo perder a humildade, muitas vezes a circulação teve mais qualidade do que a do nosso adversário. Muitas vezes, o aspeto individual pode fazer a diferença.

Mérito à equipa que, em alguns momentos do jogo, foi superior ao Sporting de Braga.

[Desejo para 2024?] Continuar a ser feliz no futebol e a ser positivo para quem está à minha volta. Transmitir esta alegria e este entusiasmo por algo que é a nossa alegria e que é a nossa vida. É importante sermos felizes no que fazemos no dia a dia.»