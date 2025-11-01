João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Estrela da Amadora [5-3]:

Casa Pia precisa de passar da teoria à prática

«É um momento em que não queremos estar. Falámos de passar da teoria à prática e também não foi hoje que o fizemos. Tivemos momentos de altos e baixos e isso revela a intermitência com que estamos neste momento. O momento tem de ser de análise e de confiança, e perceber o que temos de melhorar.»

Como diz Ruben Amorim, os maus momentos tornam as equipas mais fortes

«Temos vários exemplos por este mundo fora de estruturas ou treinadores que acabam por ter períodos menos positivos e é nesses momentos que vemos em quem podemos confiar e acreditar. Mas já diz um grande treinador, que é o Ruben Amorim, que este momento nos torna mais fortes, e, efetivamente, torna-nos, porque permite-nos refletir, analisar e perceber, efetivamente, quem é que confia em nós.»

João Pereira acredita que é a solução

«Nenhum treinador resolve nada sozinho. Precisa de uma estrutura, precisa dos seus jogadores, e, claro, precisa da capacidade do treinador também. E eu sinto-me capaz. Sinto-me parte da solução para este momento que estamos a viver e nunca serei aqui um problema. Acredito que serei a solução. Diria que o resultado é justo. Um bocado avolumado, mas justa a vitória porque foram mais competentes no geral.»













