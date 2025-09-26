João Pereira, treinador do Casa Pia, fez a antevisão à visita ao Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, para defrontar o Moreirense, este sábado, a contar para a sétima jornada da Liga.

Sobre o momento para defrontar o Moreirense

«Estamos numa fase que consideramos boa, a curto prazo, com quatro pontos em dois jogos. Claro que queremos sempre mais e jogámos diante do Famalicão para ganhar, sabendo das adversidades. Agora, será uma outra equipa com excelentes individualidades, mas vamos jogar fora. Teremos de estar na nossa melhor versão. Ainda há muito trabalho a fazer, falta mesmo muito, estamos muito longe daquilo que queremos, mas a equipa tem dado uma boa resposta neste tempo.»

Novidades no «onze» para o jogo em Moreira de Cónegos

«Por vezes a equipa precisa de estabilidade, mas também há momentos em que a equipa é feita do coletivo e de diversas soluções. Queremos fazer acreditar a este grupo que são todos importantes e amanhã serão dadas oportunidades. Os que entrarão também merecem e está na altura de lhes dar esse lugar.»

Elogios ao trabalho de Vasco Botelho da Costa

«O Vasco fez o trabalho de casa e rapidamente compreendeu o perfil do clube e as características de jogadores. É uma equipa de jogo associativo e bem organizada, gosta de ser pressionante e vão tendo alguma variabilidade no processo ofensivo e na bola parada.»

O Moreirense-Casa Pia está marcado para este sábado, às 15h30 e terá transmissão na TVI e no V+.