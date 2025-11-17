João Pereira recorreu esta segunda-feira às redes sociais para se despedir oficialmente do Casa Pia, após a saída ter sido acertada nos últimos dias. O treinador, de 32 anos, deixou uma mensagem marcada pelo agradecimento e pelo balanço positivo do trabalho desenvolvido.

«Terminou o meu trabalho no clube e saio orgulhoso e feliz, tendo dado o meu máximo todos os dias», escreveu, recordando os vários momentos marcantes que viveu ao serviço dos gansos.

Sob o comando do técnico português, o Casa Pia alcançou o máximo de pontos, de vitórias e de golos em casa na Liga, bem como um histórico triunfo sobre o Benfica, o primeiro desde 1938/39.

«Agradeço à direção a oportunidade, aos jogadores o compromisso, à minha equipa técnica e a todos no clube o trabalho silencioso que faz a diferença. Aos adeptos, obrigado pelo apoio constante», acrescentou.

De recordar, João Pereira foi despedido no início de novembro, deixando o Casa Pia no 16.º lugar da classificação do campeonato nacional.