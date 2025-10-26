João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a pesada derrota por quatro bolas a zero. Num «dia não», o técnico diz que é preciso tempo.

Análise ao jogo.

«Foi um dia não, foi isso que disse aos meus jogadores. Começámos a perder, nada a dizer, o Sp. Braga foi muito superior. Dia não para nós, temos uma viagem longa de regresso e isso dá tempo para refletirmos. Não somos máquinas e no futebol há dias como estes».

Casa Pia abaixo do esperado e de anos anteriores?

«O plantel é bastante diferente, alguns jogadores têm de conhecer o campeonato e precisamos de tempo para trabalhar. Queremos sempre mais, mas a verdade é que neste momento isto não nos deixa contentes. Fizemos história no ano passado e tenho a certeza que vamos fazer um excelente campeonato. A confiança nos jogadores é a mesma e este jogo nada altera. Ainda não sei o que é uma má fase em equipas que lutam pela permanência».

Resposta a Carlos Vicens, que na antevisão disse que o Casa Pia era terceira equipa com menor tempo útil de jogo.

«Nem precisou desses dez minutos para ganhar. Bastava dizer aquilo que controla e, no final, foi superior ao treinador do Casa Pia. Mas, esse tempo útil não advém só das duas equipas e lanço este dado: não tem só a ver com as duas equipas, porque há árbitros que apitam mais e outros menos. Não é uma crítica, mas uma reflexão».

Ausência do Siqueira?

«Já falei sobre o Daniel e a confiança nele é grande. O Patrick não está a cem por cento, o Ricardo Baptista também não está a cem por cento. Obviamente, a equipa está mais habituada a jogar com o Patrick. Não se trata de competência ou qualidade, mas sim de a equipa estar mais habituada».