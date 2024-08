O Casa Pia estreia-se este sábado na edição de 2024/25 da Liga, em casa, diante do Boavista.

Na antevisão ao encontro com os axadrezados, João Pereira admitiu que apesar de encarar o encontro com o máximo respeito pelo adversário, o objetivo passa por entrar a vencer no campeonato.

«Alcançando uma vitória, ninguém se vai lembrar dos resultados. Relativamente ao Boavista, queremos encarar o jogo com muito respeito, sabemos da equipa forte que é. Se olharmos para a ‘tabela classificativa’ da pré-época, por assim dizer, se o campeão da pré-época perder já o primeiro jogo, ninguém se vai lembrar que foi o campeão da pré-época, contrariamente às equipas que acabaram por ficar abaixo», confessou.

Quanto a eventuais mexidas no plantel até ao fim do mercado de transferências, o técnico explica que o clube é muito ponderado e criterioso na forma como aborda a contratação de um atleta.

«A contratação é uma decisão que é ponderada, é criteriosa e que acabou por ir de encontro ao que estava planeado. Relativamente à questão do Clau, eventualmente poderemos olhar para o mercado, mas isso era algo que já estávamos a fazer de outra forma e que teremos de falar. Mas o planeamento foi respeitado», garantiu o técnico.

A receção do Casa Pia ao Boavista está marcada para este sábado, às 18h, no Estádio Municipal de Rio Maior.