«Temos de entrar sempre da mesma forma». João Pereira, treinador do Casa Pia, espera ver a sua equipa dar uma resposta à derrota em Guimarães, na ronda anterior da Liga, frente ao líder do campeonato, Sporting, que «terá sempre soluções» mesmo num cenário de muitas baixas por lesão.

Para o treinador dos gansos, «mesmo não tendo as mesmas armas desses adversários, por questões orçamentais ou infraestruturais, esta equipa tem uma alma muito grande e vai ter de a mostrar em campo», perante um adversário forte, independentemente dos constrangimentos de ordem física com que lida atualmente.

«Por mais lesões que tenha, o Sporting terá sempre soluções nas suas equipas B e sub-23. Seja com que jogadores se apresente, fazemos a análise individual e os jogadores estarão preparadíssimos para o embate. O Sporting vem na máxima força e teremos de estar ao nosso melhor nível», avisa João Pereira, que lembrou que «o Casa Pia nunca venceu o Sporting», vendo aí «mais uma oportunidade para se fazer história».

O artilheiro do Casa Pia, Cassiano, recuperou de lesão, bem como o guarda-redes Ricardo Batista e o defesa Benaissa. Por seu turno, Kiki Silva e Clau Mendes permanecem de fora.

A gestão do plantel feita por João Pereira ficou mais complexa após um mercado de inverno «muito ativo». «Fomos o quarto clube com as maiores receitas. Isso diz muito do projeto, que passa por conseguirmos ser fortes no recrutamento e, depois, potenciar com números. A equipa está em constante remodelação, a partir do momento em que saem peças fundamentais. A reconstrução desta ideia leva o seu tempo e as dores de crescimento têm a ver com o aumento da margem de erro e uma maior flexibilidade», explicou o treinador.

O Casa Pia, sexto classificado na tabela com 36 pontos, recebe o Sporting, no domingo (18:00), no Estádio Municipal de Rio Maior, para a 25.ª jornada da Liga. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.