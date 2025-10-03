João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa após o empate [2-2] com o Estoril, a contar para a oitava jornada da Liga. O técnico dos gansos adiantou ainda acreditar que o Casa Pia vai fazer uma grande época.

Dois pontos perdidos em casa

«O Casa Pia vai-se apresentando cada vez mais numa forma de jogar diferente, em crescendo. O que disse aos meus jogadores foi que vamos fazer uma grande época. Tenho a certeza. Este não é um ponto ganho, são dois perdidos. Eles não merecem este desfecho, porque trabalham muito.»

A equipa está a crescer ofensiva e defensivamente

«Antes daquele lance do golo sofrido [2-2], há uma grande defesa do guarda-redes do Estoril. Aqui e ali fomos deixando partir o jogo, o Estoril a deixar os avançados para nos poder ferir e conseguiu-nos empurrar para trás. O Daniel Azevedo faz uma grande exibição. Não é fácil entrar da forma que ele entrou. E o grande jogo do miúdo de 18 anos, Renato Nhaga, que não parece ter 18 anos, pela forma como joga. A equipa está crescer cada vez mais, a ter nuances diferentes, ofensiva e defensivamente. Conseguimos ser uma equipa pressionante, mas não o conseguir ser no momento em que o jogo virou para o Estoril.»

Pausa para as seleções vem a calhar

«Temos muitas lesões. Estas duas semanas [de paragem] vão ser ótimas para o Casa Pia voltar ainda mais forte.»

Justificação do amarelo visto

«[Protestos no golo do Estoril no 2-2] Um treinador não pode entregar a bola aos jogadores. Tem de se parar o jogo e dar [cartão] amarelo. Passámos três horas na federação a falar nisso e os protestos foram por causa disso.»

