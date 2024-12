Declarações de João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-2) frente ao Sp. Braga:

«Penso que foi uma grande vitória, uma grande reposta dos meus jogadores. Não só pelo resultado, mas pela forma como abordámos o jogo e desfrutámos do jogo. Fomos uma equipa equilibradíssima, pecámos numa boa parada, mas tivemos vários lances, podíamos ter ido para o intervalo a ganhar por mais, mesmo sofrendo no último minuto. Depois demos uma reposta muito forte, com muita transpiração, mas com uma alma muito grande. O grupo é jovem, continua em construção, acabámos por deixar aqui ma grande réplica do que é o projeto Casa Pia».

[Não jogou de forma defensiva. Era a estratégia?] «A estratégia era jogar de igual para igual. Em dezasseis jogos apenas temos duas derrotas, com Porto e Sporting. Só faltava uma vitória com um grande, o Braga é uma equipa grande, já disse que quer ganhar o campeonato, e conseguimos isso. Trabalhámos muito bem, tivemos uma crença muito grande, queríamos acabar o ano com uma terceira vitória».

[Nuno Moreira e Telasco] «O Nuno, não me canso de falar dele, é um grande exemplo como temos outros. Já referi o Fonte pela forma como se tem apresentado, acabou de fazer 41 anos, apenas saiu porque precisávamos de outras características. O Telasco tem tido números, é o que queremos, não para alimentar o nosso ego enquanto equipa técnica, mas porque queremos o bem deles e queremos valorizar o projeto do clube».