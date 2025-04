João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao AVS:

«Começámos de uma forma que não devíamos ter começado. Foi uma infelicidade do João Goulart, mas a equipa reagiu depois tivemos de correr atrás do empate, para depois tentar a vitória. Jogámos contra uma equipa muito fechada, a tentar as transições, nós tentámos tudo, construir a três, tentámos com dois avançados, com três, depois dois mais dois, com muita gente a carregar na frente e felizmente conseguimos o empate. Digo felizmente porque acaba por ser o empate que nos iguala à melhor pontuação de sempre do Casa Pia.

[o que tentou com as substituições na segunda parte?] A dinâmica passava por, numa primeira instância, estar numa construção a três, mas com o Lelo e o Geraldes com liberdade para crescer. Isso fazia com que por vezes tivéssemos em dois mais um, com o Pablo a acrescentar na área, passamos o Tiago Dias para a direita.

Esta foi uma semana importante para nós e este jogo é dedicado à Matilde. Desejar, também, a melhor sorte do mundo ao AVS e desejar boa sorte até ao final porque não estão no pior cenário do mundo, mas também não estão no melhor. Com trabalho tudo se consegue».