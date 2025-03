Declarações de João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pela margem mínima (1-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, foi difícil, infelizmente não conseguimos os três pontos. Estamos a falar de um Vitória que apenas o Porto ganhou aqui, tínhamos de estar no nosso limite, transpirar bastante. O Vitória quer declaradamente as competições europeias, o Casa Pia quer a manutenção, mas ainda está à frente, tem do Vitória. Como não estivemos na nossa melhor versão torna-se difícil».

[Equipa não conseguiu sair do bloco defensivo] «À forma como o Vitória constrói, com variabilidade nesse momento, ou faríamos marcação individual ou libertaríamos espaço. O que queríamos era ser empurrados, temos centrais altos, mas sair em transição. Conseguimos sair em transição, mas não conseguimos concretizar. Aqui e ali faltou a definição. Pela forma como quiseram o jogo penso que o triunfo é justo».

[Incidentes] «O Casa Pia não veio aqui perder tempo em momento algum. Se estiveram atentos, as indicações eram para jogar rápido. Deram dez minutos de compensação, mas não houve esse tempo. Já nos tinha acontecido o mesmo em Famalicão. Temos de pensar se, na próxima época, vamos conseguir contratar jogadores como o José Fonte. Sou o treinador mais jovem, saio bastante envergonhado com este espetáculo. A equipa de arbitragem não teve o controlo do jogo nesse sentido. Naquele momento valeu tudo e isso não beneficia em nada a nossa Liga, por isso há cada vez mais treinadores a sair e jogadores que não querem continuar nesta Liga. Todas as semanas há erros. Quando os treinadores são expulsos pagam uma multa, o futebol só vai evoluir quando todos vierem aqui responder pelos seus trabalhos».