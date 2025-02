João Pereira, treinador do Casa Pia, referiu que o embate com Gil Vicente, para a 23.ª jornada do campeonato, é uma «nova página» para o clube de Barcelos, com José Pedro Pinto no leme, mas admite que tem a lição estudada.

Além disso, deu como certa a saída de Nuno Moreira para o Vasco da Gama e destacou a valorização financeira no clube, afirmando que esta oportunidade é excelente para outros jogadores se mostrarem.

«Como é lógico, desportivamente queríamos contar até ao final da época com o Nuno Moreira. Ele evoluiu bastante e o Casa Pia acaba por fazer um excelente trabalho em janeiro, na valorização financeira do clube. É o momento de outros se mostrarem e de agarrarem a oportunidade», referiu.

«É uma incógnita, pois o treinador pode optar por manter o que tem vindo a ser feito, ou alterar e colocar em prática algumas dinâmicas ou estrutura da forma de jogar nos sub-19. É um treinador que conhecemos o currículo, o trajeto e a forma de pensar. Nós fizemos o trabalho de casa e será um treinador que se quererá mostrar, para agarrar a oportunidade que lhe estão a dar», afirmou o treinador na antevisão da partida.

O técnico dos ‘gansos’ deixou elogios à equipa ‘gilista’, agora orientada pelo treinador interino (sub-19) José Pedro Pinto, após a saída de Bruno Pinheiro, devido às quatro derrotas consentidas nos últimos jogos no campeonato.

«O Gil Vicente tem um excelente plantel, jogadores com muita qualidade individual e tem muito clara a sua ideia. A equipa tem hábitos bem vincados, pelo bom trabalho do treinador Bruno Pinheiro. Não conseguiu tantos pontos como era expectável, mas tem uma equipa extremamente organizada», elogiou.

Apesar do Gil Vicente ter uma «nova página», o técnico ‘casapiano’ admite que quer regressar às vitórias em casa, depois do desaire com o Moreirense na última jornada (3-2).

«Sabemos que não entrámos bem e acabámos por sofrer nos primeiros 10 minutos. É algo que controlámos e, depois, começaram a surgir coisas que não controlamos tanto e que são discutíveis, mas acabam por mexer emocionalmente com a equipa. A página nova é o Gil Vicente e queremos escrever uma história bonita, que é conquistar os três pontos», afirmou o técnico dos ‘gansos’, recordando que não perde em casa, para a Liga, desde agosto.

O Casa Pia (6.º) recebe o Gil Vicente (14.º), no Estádio Municipal de Rio Maior, no sábado, às 15h30.