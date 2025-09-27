Declarações de João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (2-1) frente ao Moreirense:

«Nesta vida temos de ter muito controlo emocional. Penso que este jogo foi um excelente espetáculo, duas equipas que quiserem jogar o jogo, ser protagonistas, e o resto não posso dizer, porque não posso dizer aquilo que penso. Seria muito fácil chegar aqui e não falar, mas respeito o vosso trabalho. Deixei uma sugestão na época passada, o nosso futebol vai evoluir quando as três equipas vierem aqui falar. O nosso futebol vai ter mais respostas. Jogámos contra uma equipa forte, bem organizada, tentámos de tudo, tivemos algumas condicionantes que não estavam previstas, faltou o detalha de conseguir empatar, que acho que seria o resultado mais justo. Destaco que, pela primeira, vez a nossa equipa conseguiu a marca dos vinte remates à baliza».

[Lesões condicionaram?] «Não foi só isso. Queríamos manter uma equipa agressiva, mas torna-se difícil quando numa jogada temos dois cartões amarelos. Foram circunstâncias que não controlamos, o que disse no balneário foi que tenho um orgulho grande nestes jogadores, a que nunca abrandaram perante as circunstâncias, foram atrás do golo, não desistiram».

[Lances de que se queixa da arbitragem?] «Não sou eu que tenho de fazer a análise. Da minha parte tenho de chegar a casa, ver o que posso melhorar e apresentar outro tipo de resultados, sendo vulnerável a dizer que podia ter tomado outras decisões. O Moreirense jogou com mérito, mas a outra análise não sou eu a fazer, ainda que possa ter uma opinião, porque ainda vivemos numa democracia».