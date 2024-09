João Pereira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«Se tivéssemos uma melhor finalização, podíamos estar com um resultado diferente ao intervalo. Esta era a estratégia, queríamos dar bola ao Gil Vicente porque tínhamos elementos identificados que, depois da perda do adversário, saltávamos na pressão. Houve alguns momentos em que não conseguimos encaixar, mas jogámos contra uma grande equipa. Nós somos uma grande equipa também e foi a primeira vez que o Casa Pia pontuou e marcou aqui em Barcelos.

Não estamos satisfeitos porque queríamos a vitória e esse sentimento que se vive no balneário, deixa-me satisfeito porque mostra a mentalidade da equipa. Queríamos fazer algo que não conseguimos na época passada, que era conquistar três vitórias seguidas, não conseguimos, mas elas vão chegar porque a equipa trabalha intensamente. A equipa tem vindo a crescer.

[o que pretendia com a entrada de Telasco?] Sentia que a relação entre o Miguel e o Kraev não estava a funcionar, aquilo que eram as dinâmicas de pressão. O Telasco está a treinar bem e isto mostra a competitividade do plantel. O Gil Vicente teve mais bola, mas nós sabíamos o porquê de dar bola ao Gil para retirar algumas dinâmicas da equipa. Jogámos num campo difícil, contra uma equipa difícil e bem orientada, e conseguimos pontuar».