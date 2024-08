João Pereira, na conferência de imprensa após a derrota diante do Boavista por 1-0, a contar para a primeira jornada da Liga:

«O que fica para a história é o resultado. Queríamos os três pontos, não conseguimos, mas como em tudo na vida, e esta é a minha mentalidade, temos de ser sempre positivos e olhar para as coisas positivas. Isto é uma maratona e faltam 33 jornadas. Muito satisfeito com a postura, coragem e personalidade dos meus jogadores e os números ditam um pouco do que foi o próprio jogo, em que o Boavista acaba por fazer dois remates à baliza e um dos quais acaba por ser o golo. Nós, com 16 remates, não conseguimos finalizar. Faltou-nos eficácia e alguma irreverência no último terço. O objetivo do Casa Pia passa por manter-se na I Liga e, a partir daí, sonhar em fazer algo melhor. Queremos fazer melhor do que na época passada».