Na antevisão ao embate frente ao Rio Ave, a contar para a 10ª jornada do campeonato, o treinador do Casa Pia, João Pereira, considera que a equipa tem de abordar o encontro com cinismo e pragmatismo.

«Acredito que será um jogo encaixado, com uma abordagem parecida, mas nuances e objetivos diferentes. Queremos rapidamente voltar a ganhar fora. Não conseguimos a vitória nos últimos dois jogos e é um objetivo que temos para este jogo. Os jogadores têm de estar altamente motivados e abordar com muito cinismo e pragmatismo, com o intuito de ganhar esta partida», salientou.

Apesar de o Rio Ave não perder em casa desde 29 de outubro de 2023, há um ano, João Pereira acredita que esse facto pode ser uma oportunidade a ser aproveitada pelos gansos.

«É certo que não perdem em casa há um ano, mas estou certo de que nós, da maneira como vamos abordar o jogo e o preparámos durante a semana, estaremos mais perto de ganhar. Vamos para ganhar o jogo e conquistar três pontos. Tenho total confiança nos meus jogadores, vimos de uma série de duas vitórias com a baliza a zeros, embora com algum sofrimento, mas isso revela o espírito deste grupo.»

Além do cinismo e do pragmatismo, João Pereira também apontou a necessidade de rigor e disciplina, para que seja possível prosseguir com o bom momento de forma - apenas uma derrota nos últimos seis jogos do campeonato.

«A equipa está bem, a trabalhar bem, os jogadores têm tido um grande empenho, mas ainda temos muito para melhorar e isso dá-nos alento para o futuro. Temos jogadores oriundos de países e idiomas diferentes e precisamos de tempo para o grupo crescer nas relações humanas e na especificidade do jogo. Precisamos de consistência. Temos entrado a vencer nos últimos jogos e queremos manter esse registo», concluiu.

O Casa Pia, que ocupa a nona posição da tabela, desloca-se ao terreno do Rio Ave, décimo terceiro classificado, num jogo marcado para as 15:30h de sábado, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. António Nobre será o árbitro da partida.