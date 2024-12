O treinador do Casa Pia, João Pereira, afirmou este sábado que a equipa pretende manter a sequência de resultados positivos na deslocação ao Sp. Braga, prometendo lutar pela vitória para encerrar o ano civil em alta.

«Este é o último jogo do ano e queremos aproveitar para deixar uma marca. No jogo com o Sp. Braga queremos deixar uma boa imagem, dar continuidade ao que temos vindo a fazer e, se possível, estarmos mais equilibrados do ponto de vista defensivo e ofensivo», declarou na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo.

O Casa Pia chega ao jogo sem derrotas nas últimas três jornadas, incluindo vitórias frente ao Estoril (0-2) e ao Arouca (3-1).

«Estamos focados em nós mesmos. Amanhã [domingo], vamos precisar de compromisso e de sofrer juntos para fechar o ano com um bom registo», destacou o técnico, realçando a possibilidade de alcançar a terceira vitória consecutiva, algo inédito nesta temporada.

João Pereira acredita que o ambiente de estádio cheio no Municipal de Braga será um fator motivador e prometeu ajustes na estratégia, adaptados ao adversário.

«Sabemos que o estádio vai estar cheio ao abrirem as portas, mas vamos jogar o jogo pelo jogo e vamos manter os nossos comportamentos, embora possamos ter ajustes em virtude das características do adversário. Queremos muito explorar as bolas paradas com o intuito de ferir o Sporting de Braga e sair com os três pontos para dar consistência ao nosso momento», explicou.

O Casa Pia, sétimo classificado com 20 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto com 28, este domingo, às 18h, no Estádio Municipal de Braga, num encontro arbitrado por David Rafael Silva.