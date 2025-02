*Por Nuno Martins Neves

João Pereira, treinador do Casa Pia, após a derrota por 2-1 na casa do Santa Clara, para a 20.ª jornada da Liga.

(Jogadores caíram muito, relvado foi um fator?) «Se meterem aqui os jogadores do Real Madrid ou do Barcelona seguramente eles não conseguem jogar. Não é uma desculpa. O Santa Clara, em muitos momentos, foi superior a nós. Agora, temos de pensar o que queremos. Portugal está em sétimo lugar na tabela (da UEFA). Tudo conta e todos os detalhes são importantes».

«Toda a gente viu o estado em que o relvado terminou. Falo disto do ponto de vista da integridade física das duas equipas. Não viemos aqui para sair com jogadores lesionados. Viemos aqui para competir. Na Liga portuguesa, fala-se muitas vezes daquilo que é o futebol bonito e, hoje, era impossível jogar futebol bonito e mais vistoso. Favoreceu o Santa Clara, que tem dinâmicas de jogo longo e profundidade».

(O que faltou para vencer o jogo?) «Falta-nos isso para chegar ao quinto lugar. Falta-nos controlar melhor os momentos do jogo. Ter essa maturidade. Esta equipa do Santa Clara conhece-se há mais de um ano. Nós estamos ainda a conhecer-nos. Esta equipa está de parabéns pelo caminho que está a fazer. Há sete jogos estávamos a 13 pontos do Santa Clara. Começamos este jogo com dois pontos atrás. Neste momento estamos a cinco. Vamos fazer as contas no final».