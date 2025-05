João Pereira, treinador do Casa Pia em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sp. Braga por 2-1, da 33.ª jornada da Liga:

«Época difícil, dura e de muito trabalho. Ainda falta um jogo e queremos os três pontos. A forma como terminamos é muito importante e, nada mais nada menos, do que a segunda vitória contra o Sporting de Braga.»

«Festejámos muito. Nada contra o Sporting de Braga, que é um grande clube, tem um grande presidente e um grande treinador. Não tenho dúvidas de que o Sporting de Braga um dia vai ser campeão dentro daquilo que é o projeto.»

«Batemos o recorde de vitórias, era algo que queríamos muito, somos a equipa do Casa Pia que menos perdeu também, igualámos os golos marcados e queremos mais. Vamos usar o último jogo para conseguir bater o último recorde que falta, que é o de golos marcados.»

«[Melhor classificação de sempre] Temos de agarrar a oportunidade. Falta um jogo, mas a nossa equipa mostrou que seja quem for, onde for, com miúdos de 18 anos ou jogadores sem tantos minutos, vão ter de levar com esta equipa até ao fim.»

«O jogo teve muita componente estratégica e muita variabilidade. Tanto da parte do Sporting de Braga como do Casa Pia».