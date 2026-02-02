Gaizka Larrazabal, defesa do Casa Pia, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (2-1) frente ao FC Porto, a contar para a 10.ª jornada da Liga.

Vitória vai dar moral à equipa

«Eu acho que o mais importante é a vitória em casa, porque foram muitos jogos que perdemos por muito pouco. Esta vitória vai dar-nos muita moral. Porque fome nós já temos, mas é aquela confiança que estamos a conseguir treino atrás treino e acho que depois deste jogo vai dar-nos muita e já queremos ir para o próximo e ganhar e continuar com esta rotina de vitórias.»

Tinham de ser fortes mentalmente

«É importante aprender com erros e nós fizemos isso. Jogámos contra um grande rival, nós sabíamos que íamos ter que ser fortes e mentalmente também, porque eles atacavam muito e tiveram quase a bola todo o jogo. Mas pronto, nós fizemos o nosso trabalho e bem feito e por isso que estamos contentes.»

Equipa quer já viajar para o próximo

«Sim, claro. É o que eu já te disse, que nós vamos pegar esta vitória e vamos continuar a fazer mais. Eu acho que é o que nós precisávamos para ter mais moral e pronto. Eu acho que toda a equipa já quer viajar para o Nacional.»

RELACIONADOS
FC Porto: William Gomes falha Clássico após ver vermelho direto