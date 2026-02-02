Larrazabal: «Esta vitória dá-nos muita moral, a equipa já quer viajar para o Nacional»
Defesa do Casa Pia aneletceeu o triunfo em Casa frente ao líder FC Porto
Gaizka Larrazabal, defesa do Casa Pia, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (2-1) frente ao FC Porto, a contar para a 10.ª jornada da Liga.
Vitória vai dar moral à equipa
«Eu acho que o mais importante é a vitória em casa, porque foram muitos jogos que perdemos por muito pouco. Esta vitória vai dar-nos muita moral. Porque fome nós já temos, mas é aquela confiança que estamos a conseguir treino atrás treino e acho que depois deste jogo vai dar-nos muita e já queremos ir para o próximo e ganhar e continuar com esta rotina de vitórias.»
Tinham de ser fortes mentalmente
«É importante aprender com erros e nós fizemos isso. Jogámos contra um grande rival, nós sabíamos que íamos ter que ser fortes e mentalmente também, porque eles atacavam muito e tiveram quase a bola todo o jogo. Mas pronto, nós fizemos o nosso trabalho e bem feito e por isso que estamos contentes.»
Equipa quer já viajar para o próximo
«Sim, claro. É o que eu já te disse, que nós vamos pegar esta vitória e vamos continuar a fazer mais. Eu acho que é o que nós precisávamos para ter mais moral e pronto. Eu acho que toda a equipa já quer viajar para o Nacional.»