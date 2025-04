O jogo entre o Casa Pia e o Estoril a contar para a 31.ª jornada que estava marcado para as 20h15 desta segunda-feira, foi adiado para a terça-feira seguinte às 20h30, apurou o Maisfutebol.

A partida tinha sido adiada devido ao grande apagão que assolou toda a Península Ibérica desde as 11h30 desta segunda feira. A Liga acabou por reconhecer que não haveria condições para a realização do jogo e acabou por adiá-lo.

Os jogos da II Liga entre Benfica B e Mafra e ainda o Chaves-Alverca marcados para esta segunda-feira também foram adiados ainda sem data anunciada para a realização dos encontros.

O Casa Pia, em oitavo lugar da classificação com 41 pontos, recebe o Estoril, no nono posto com 39 pontos conquistados, numa partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

[Artigo atualizado às 22h35]