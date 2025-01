A derrota do Gil Vicente na Vila das Aves, no encerramento da 19.ª jornada da Liga, deixou o Casa Pia a solo na atual série de invencibilidade. Os «Gansos» de João Pereira somam pontos há sete jornadas – dois empates e cinco vitórias.

Por isso, desde o desaire no Dragão, a 2 de dezembro, o Casa Pia empatou com AVS e Famalicão, mas venceu Estoril, Arouca, Sp. Braga, Boavista e Benfica.

Tal fase – de 17 pontos – catapultou os «Gansos» para o 6.º lugar, com 30 pontos, a dois da zona europeia.

A turma de João Pereira já quebrou a melhor série do Casa Pia na Liga. O anterior máximo remonta às seis rondas de invencibilidade, entre agosto e outubro de 2022, com Filipe Martins ao leme. Por isso, na época 2022/23, alcançaram o máximo de pontos (41, 10.º lugar).

Em todo o caso, a melhor classificação foi atingida na última temporada, uma vez que o 9.º lugar ficou selado com 38 pontos.

Depois de três derrotas a abrir a Liga, João Pereira resgatou os ânimos com duas vitórias e dois empates. E, apesar da derrota em Alvalade, acumulou cinco pontos nos três jogos seguintes.

Ainda que esta edição da Liga tenha contado com uma entrada esmagadora do Sporting – 11 vitórias consecutivas – e uma fase assinalável do Benfica – 14 rondas a somar – o momento é do Casa Pia, orientado pelo timoneiro mais jovem na prova (32 anos).

Aliás, João Pereira – que no verão deu o «salto», depois de devolver o Alverca à II Liga – é exceção à regra, uma vez que integra o restrito lote de treinadores que resistem no cargo.

Na tarde de sábado (15h30), o Casa Pia tem um apetitoso desafio pela corrida europeia, nos Açores, frente ao Santa Clara (5.º).