O FC Porto recebe, este domingo, o Casa Pia, a partir das 20h30, no estádio do Dragão.



Os dragões procuram evitar que o Benfica conquiste o título nacional este domingo. Para isso, têm de ganhar ou empatar frente aos gansos - uma derrota deixa a águia a celebrar.



Mas o jogo não é só importante nas contas do primeiro lugar, visto que o FC Porto pode manter ou alargar a distância para o Sp. Braga na luta pela Champions. Um jogo, portanto, importante no qual Sérgio Conceição não poderá contar com João Mário (lesionado), Otávio e Marcano (suspensos).



Por sua vez, o Casa Pia visita o Dragão já com a permanência na Liga alcançada. Embora esteja bastante atrasado na luta pela Europa, os gansos têm a possibilidade de melhor o registo na prova. Filipe Martins está privado dos lesionados Léo Natel e Kiki Silva e de Romário Baró, médio que pertence ao FC Porto.



Veja aqui os onzes prováveis para o FC Porto-Casa Pia, jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol a partir das 20h30.