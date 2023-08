Depois da vitória suada em Alvalade, diante do Vizela, na primeira jornada da Liga, o Sporting abre a segunda ronda do campeonato com uma visita ao Casa Pia, que terá lugar no Estádio Municipal de Rio Maior, esta sexta-feira, às 20h15.

Nuno Santos já recuperou de lesão e é apontado à titularidade, mas o onze de Ruben Amorim poderá apresentar mudanças também no meio-campo e no setor mais avançado.

Morten Hjulmand já treinou com a equipa ao longo dos últimos dias e está disponível para avançar para a titularidade, assim como Paulinho, autor do golo da vitória diante do Vizela, que poderá juntar-se a Viktor Gyokeres na frente.

No lado do Casa Pia, a principal dúvida reside no miolo: Beni Mukendi poderá manter a titularidade, mas Pablo Roberto também espreita um lugar no onze depois das boas indicações que deu em Faro.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Casa Pia-Sporting, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.