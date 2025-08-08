Casa Pia e Sporting dão o pontapé de saída na nova edição da Liga, às 20h15 desta sexta-feira, e Rui Borges deve promover a estreia a titular de Luis Suárez.

O técnico do Sporting não deve alterar o sistema que utilizou na final da Supertaça, com Fresneda e Maxi Araújo nas laterais e o trio composto por Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão nas costas do internacional colombiano.

Do lado do Casa Pia, João Pereira poderá apostar na titularidade de Seba Pérez, reforço de verão que chegou proveniente do Boavista, ao lado de Rafael Brito, no habitual meio-campo a dois dos «gansos».

VEJA AQUI A GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO.