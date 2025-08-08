Liga
Liga: os onzes prováveis para o Casa Pia-Sporting
Luis Suárez deve fazer a estreia a titular pelos leões, no jogo de estreia para o campeonato
Casa Pia e Sporting dão o pontapé de saída na nova edição da Liga, às 20h15 desta sexta-feira, e Rui Borges deve promover a estreia a titular de Luis Suárez.
O técnico do Sporting não deve alterar o sistema que utilizou na final da Supertaça, com Fresneda e Maxi Araújo nas laterais e o trio composto por Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão nas costas do internacional colombiano.
Do lado do Casa Pia, João Pereira poderá apostar na titularidade de Seba Pérez, reforço de verão que chegou proveniente do Boavista, ao lado de Rafael Brito, no habitual meio-campo a dois dos «gansos».
