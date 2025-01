Patrick Sequeira, do Casa Pia, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de dezembro na Liga.

O guardião de 25 anos, internacional pela Costa Rica, recolheu 31,85 por cento dos votos dos treinadores do campeonato. No segundo lugar, ficou Ricardo Velho, do Farense, com 27,41 por cento das escolhas, enquanto Simão, do AVS, fechou o pódio com 15,56 por cento.

Sequeira esteve na baliza dos gansos nos cinco jogos de dezembro (três vitórias, um empate e uma derrota) e assegurou uma «clean sheet».

O guarda-redes internacional pela Costa Rica chegou esta época ao Casa Pia, oriundo dos espanhóis do Ibiza.