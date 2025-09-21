João Pereira, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa, após o empate a um golo diante do Famalicão, para a 6.ª jornada da Liga:

Análise ao empate diante do Famalicão

«Não jogámos contra um adversário qualquer e o sentimento que fica é de insatisfação. Primeiro porque sabemos que o Famalicão foi superior na primeira parte, não consideramos que o tenha sido na segunda. A forma como os empurrámos na parte final, o jogo poderia ter dado para os dois lados. Não considero que tenha sido um bom espetáculo porque as equipas encaixaram-se bem.»

«Do ponto de vista teórico, a obrigatoriedade estava do lado de lá. Da parte do treinador ele já disse o que tinha a dizer. Estamos a falar de alguém que na época passada conquistou o sétimo lugar com um jogador deitado dentro de campo a pedir assistência.»

Palavras de Hugo Oliveira

«Mourinho há só um e está no Benfica, mas há um pseudo Mourinho no Famalicão, que se chama Hugo Oliveira, e quer estar sempre acima de toda a gente, de todos os adversários, de todas as equipas. Não sei se não quer estar acima do Famalicão. Precisa de ter mais humildade. O resultado foi justo. Eles foram superiores na primeira parte e nós fomos superiores na segunda.»