Filipe Martins, treinador, em declarações na flash interview da BTV, após o empate (1-1) frente ao Benfica, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Sabíamos que teríamos de ser muito competentes para levar pontos daqui. Não acreditávamos que o Benfica estivesse tão mal como faziam acreditar. Tínhamos essa noção. À excepção dos últimos dez/15 minutos de cada parte, em que o Benfica encontrou espaços, estivemos muito bem. Quando partimos o jogo, sentimos mais dificuldades e acentuou-se o domínio do Benfica. Só uma equipa muito competente e com muita personalidade é que podia levar pontos frente a uma equipa que queria dar a volta ao último jogo.



Mesmo em desvantagem ao intervalo, não perdemos a organização, acreditamos no que estávamos a fazer. Se tivéssemos mais bola, teríamos vantagem. Criámos situações, tivemos um penálti, fizemos o empate e ainda tivemos outras situações. No final tivemos uma pontinha de sorte que acho que foi merecida pela qualidade e organização que a equipa teve.



Voltamos aos pontos, vínhamos de duas derrotas e não marcávamos há três jogos. Marcámos um golo e poderíamos ter feito outro, visto que tivemos um penálti a nosso favor. Estamos a melhorar ofensivamente. Não podemos relaxar só porque empatámos aqui. Na quarta-feira temos de jogar um apuramento para a final four da Taça da Liga contra o Sp. Braga. Vamos desfrutar deste ponto. Nem todas as equipas têm a felicidade de pontuar aqui, eu por exemplo, nunca tinha pontuado na Luz. É a prova de que temos qualidade. Não podemos pensar que somos melhores. Na semana passada não éramos os piores, hoje não somos os melhores.»