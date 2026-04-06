Álvaro Pacheco, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate entre Casa Pia e Benfica a um golo, na 28.ª jornada da Liga:

Resposta do Casa Pia após desaire com o Estrela...

«Foi uma grande resposta da nossa equipa, tem vindo sempre a crescer. O último jogo estivemos muito abaixo do nosso real valor e tínhamos de dar uma resposta contra o Benfica. Ainda não perdemos em casa desde que chegámos, ganhámos ao FC Porto e ao Arouca, mas realçar a exibição. Fomos capazes de dividir o jogo, tínhamos de ser uma equipa muito compacta, serena e humilde para passar as dificuldades que o Benfica nos ia criar. Tivemos ambição de conquistar os três pontos e viemos com essa ambição. Mesmo depois de sofrer o golo, quando o jogo estava equilibrado, a equipa deu uma boa reação. Ficámos perto de ganhar, mas conseguimos mais um ponto na nossa caminhada.»

Últimas jornadas da Liga são «finais»?

«Temos de perceber que quando vamos para o jogo e não somos nós, dificilmente podemos discutir os pontos. Quando somos casapianos conseguimos discutir qualquer jogo e se o formos sempre, não tenho dúvidas de que vamos atingir os nossos objetivos.»