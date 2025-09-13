João Pereira, treinador do Casa Pia, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, da 5.ª jornada da Liga, marcado para as 18h00 de domingo, no Estádio Municipal de Arouca:

«Fizemos o entrosamento do grupo, ganhámos tempo na entrada dos jogadores e conseguimos ganhar índices físicos, em relação a uma discrepância que podemos ter em alguns jogadores, devido à circunstância do mercado. Foi uma vantagem e, independentemente do resultado, foi uma semana ganha. Deu para fortalecermos o grupo, aumentar os índices físicos e conseguir melhorar»

Entreajuda é “inegociável”, sobretudo após a derrota com o Nacional

«Tivemos um dia mau, e não podemos ter esse dia mau. O que teremos de fazer é dar uma resposta. Não estamos numa altura para falar, estamos numa altura para agir, e este grupo está com força e motivação para agir e dar a volta à situação, tal como no ano passado, em que acabámos a fazer história. Tivemos mais tempo para trabalhar e vamos continuar a ter tempo. A direção e os jogadores confiam.»

Mexidas no onze

«Mudanças vão existir, porque temos de as fazer. Não é o último resultado que vai validar as alterações, mas porque efetivamente sentimos que precisamos de fazer mudanças. Os jogadores que não têm tido tanto espaço também merecem ter as oportunidades. A competitividade interna aumentou e isso faz com que a margem de erro seja cada vez menor. O plantel não tem de encarar como pressão, mas sim como algo que lhes dá prazer.»

Abdu Conté, Xander Severina e Dailon Livramento podem ser aposta

«A forma como o Casa Pia construiu o percurso na Liga foi com muito trabalho e mentalidade competitiva. Se não tivermos isso, não somos o Casa Pia. O foco tem de estar em sermos o Casa Pia, com trabalho e mentalidade competitiva.»