Larrazabal, jogador do Casa Pia, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 3-0 na Luz, em jogo da segunda jornada da Liga:



«Fizemos um bom jogo. Não tornámos o jogo fácil para o Benfica na primeira parte. Temos de retirar deste jogo mais coisas positivas do que negativas. O Benfica é uma equipa com grande qualidade e à mínima ocasião que permites, pagas caro. Mas volto a repetir: temos de estar contentes com o que estamos a fazer. Estamos a crescer e temos de focar-nos nisso. Isto não é como começa, mas sim como acaba.



Queríamos ganhar. Sabemos que é um estádio difícil, mas há que ter ambição. Só assim se pode competir na I Liga em Portugal. Somos competitivos. O futebol são detalhes, marcar ou não faz a diferença. Tivemos oportunidades para marcar mesmo depois do 1-0. Independentemente do resultado, temos de estar contentes. Há aspetos em que vamos melhorar.



O treinador pede-me que dê segurança defensivamente. Temos de ser sólidos. E depois, com a qualidade que cada um tem, acrescentar ofensivamente. Chego à linha do fundo, tiro cruzamentos e gosto de acrescentar ofensivamente.»