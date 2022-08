O Casa Pia recebe o Benfica em casa emprestada na 2.ª jornada da Liga 2022/23. O jogo realiza-se no Estádio Municipal de Leiria, no sábado, a partir das 18h00, devido às obras de melhoramento do Estádio Pina Manique e aos trabalhos de substituição do relvado do Estádio Nacional, no Jamor.

«Temos uma estratégia muito bem definida e uma identidade que queremos ao máximo não perder, e se a perdermos será por mérito do nosso adversário, não por estratégia nossa. Queremos manter as nossas linhas de pressão na mesma zona em que habitualmente as fazemos», diz Filipe Martins, técnico dos 'gansos'.

O treinador reconhece que o adversário atravessa um bom momento: «O Benfica está numa onda positiva e, como costumo dizer, é um clube popular, que vive muito do que são as fases – as fases positivas e as negativas – e neste momento, pela mudança de treinador, pelos resultados e uma nova era, estão numa fase muito positiva.»

Filipe Martins não vê a realização do jogo no Estádio Municipal de Leiria como uma desvantagem, mas sim como «uma motivação», acrescentado mesmo que poderá também pesar no adversário. «Se formos competentes, até poderá ser um foco de nervosismo [para o Benfica]», considera.