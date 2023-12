O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, considerou que o Sporting de Braga, adversário dos gansos na 15.ª jornada da Liga, tem um «potencial enorme».

«É um jogo contra uma equipa realmente forte, de um potencial enorme e a fazer uma época excelente. Um dos pontos-chave, para além dos bons resultados, é a imagem de marca e o modo como é capaz em termos ofensivos e cria dificuldades. Com ambição, organização e com o que sentimos ao longo desta semana de positividade neste grupo, vamos à procura de um bom resultado», vincou o treinador em conferência de imprensa.

Na última jornada, que terminou com triunfo em Chaves (3-1), Pedro Moreira passou do 3-4-3 que Filipe Martins utilizava para um 4-4-2. «Com trabalho, penso que as ideias vão sendo mais adquiridas. Tem a ver com o que pretendemos semana a semana e com a criação da identidade de equipa que andamos à procura. Em Chaves, sentimos a equipa muito mais próxima das ideias desta equipa técnica. Nestes jogos de grau de exigência maior, a equipa vai ter mais dificuldades em reproduzir isso mais vezes, pois vamos passar mais tempo a defender do que a atacar, mas a identificação dos princípios desta equipa acho que serão muito claros.»

«O Sporting de Braga é uma das equipas com maior qualidade no jogo de corredores, o modo como trabalha no espaço entre o central e o lateral é de uma qualidade enorme. Não senti que tivesse havido muitas equipas, no nosso campeonato, que conseguissem parar esse momento deles, o que leva, por vezes, a ter desequilíbrios noutras fases do jogo. Reconheço enorme mérito, mas também tenho de reconhecer que trabalhámos afincadamente para conseguir algo de positivo. Senti uma resposta positiva», afirmou.

Apesar dos rumores de entradas e saídas, Pedro Moreira revelou que tem estado focado na preparação do jogo com os minhotos e tem andado «à parte disso».

«O mercado abre no dia 1, mas não fecha no dia 1. Temos uma margem de manobra importante. Temos de entender o que o mercado nos vai dar, poderá ser uma ameaça ou uma oportunidade. Acima de tudo, temos de criar uma competitividade no plantel que possa ser mais saudável. Não estou nada preocupado com isso», finalizou.

O Casa Pia recebe o Sp. Braga, a partir das 18h00 de sábado, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.