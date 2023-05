O resultado do Benfica no Algarve não vai interferir na prestação do FC Porto frente ao Casa Pia, alertou Filipe Martins, na véspera de visitar o Dragão.



«Qualquer que seja o resultado que o Benfica possa fazer hoje [sábado], também conhecendo a cultura do FC Porto e as ideias do seu treinador, acho que não vai afetar minimamente. Naquela casa só se pensa em ganhar e sabem perfeitamente que apenas e só a vitória, em qualquer um dos casos, pode alimentar o sonho de ser campeão nacional. Teremos seguramente as mesmas dificuldades e vamos tentar fazer das nossas forças suficientes para trazermos um resultado positivo», disse o treinador, em conferência de imprensa.



Esta partida da 32.ª jornada da Liga pode ser de especial importância na luta pelo título de campeão nacional, uma vez que um triunfo dos gansos aliado a uma vitória do Benfica em Portimão, deixará as águias como campeães nacionais. Confrontado com esse cenário, Filipe Martins rejeitou a ideia de tensão acrescida nos azuis e brancos.

«Num clube com a dimensão do FC Porto, a pressão está inerente todos os dias. Nesses clubes só há um resultado, que é ganhar, seja com o Casa Pia ou o Inter Milão. Têm de estar preparados psicologicamente para lidar com a pressão. Não espero facilidades, nem momentos de tensão acrescida por parte do FC Porto», sublinhou.



Por isso, o técnico dos gansos espera «uma equipa forte, organizada e quer ganhar o jogo perante os seus adeptos», esperando um encontro «muito complicado».

«Para trazermos algo deste jogo, temos de ser muito rigorosos, termos capacidade para defender bem e ter bola. Acima de tudo, o segredo está por aí. Se formos pensar só em defender e esperar que o FC Porto não marque, muito provavelmente iríamos perder o jogo. Não vamos ter momentos com bola na quantidade que queremos, mas tentamos que esses momentos sejam de qualidade», apontou.



Filipe Martins aproveitou ainda para frisar que o Casa Pia está tranquilo em virtude de já ter a permanência alcançada.

«Há um crescimento, que não tem sido materializado em resultados. Vamos ao Dragão com o sentimento de um objetivo há muito tempo cumprido. Quer seja uma fase boa ou má, há uma coisa que temos: tranquilidade. Estamos completamente com o nosso objetivo feito e bem cumprido», destacou.



O FC Porto-Casa Pia joga-se este domingo, às 20h30, no Dragão.