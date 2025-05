O treinador do Casa Pia, João Pereira, afirmou esta quinta-feira que está em negociações para renovar contrato com o clube, revelando ter recebido uma abordagem de um clube do segundo escalão inglês a meio desta época

«Tenho renovação automática. Estou feliz aqui e acredito no projeto, mas nós não sabemos o que poderá aparecer no dia de amanhã. O mais natural é eu continuar aqui e tenho o processo de renovação a decorrer. Porém, tenho uma cláusula que pode ser batida e, depois, dependerá do projeto e da voz ativa do Casa Pia», disse, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Famalicão, para o jogo da 34.ª e última jornada da Liga.

Quanto ao futuro, João Pereira diz que pensa mais no que toca ao curso de treinador e deixou uma reflexão. «Será que não chega ganhar ao Benfica e ganhar duas vezes ao Sporting de Braga? O que será preciso fazer mais para existir, talvez, uma exceção? O telefone tocou a meio da época para a segunda divisão inglesa, perguntaram-se se eu tinha o curso UEFA Pro, disse que não e, a partir daí, nada podia avançar. Estamos a abdicar de potenciar treinadores, seja em que mercado for», expôs o treinador de 33 anos, que não foi admitido no próximo curso UEFA Pro da Federação Portuguesa de Futebol.

O Casa Pia, atual sétimo classificado, com 45 pontos, mais um do que o Famalicão, oitavo, tem a melhor classificação de sempre na Liga em mente, depois do nono lugar em 2023/24. Isto num jogo em que poderá haverá mais rotatividade na equipa, mas não falta de ambição.

«Ninguém se irá lembrar da vitória com o Sporting de Braga se não conseguirmos outro resultado positivo. Sabemos o historial fora de portas e é algo que queremos inverter, sabendo que a forma como terminamos será sempre importante. É sempre difícil acabar e agradar a todos. Falta o Khaly ter essa oportunidade de se estrear, todos merecem. Cá estarei para tomar decisões e, se não cumprir com tudo, serei o primeiro a pedir desculpa a quem falhei. Só falta o Khaly e logo veremos. Temos jogado com futebolistas que não tinham tido grandes oportunidades e estão a destacar-se. Deixa-nos extremamente satisfeitos», frisou.

Siga o Famalicão-Casa Pia, a partir das 19 horas de sábado, ao minuto, no Maisfutebol. Bruno Costa é o árbitro do jogo.