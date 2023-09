O Casa Pia anunciou esta terça feira a contratação de Telasco Segovia.

O médio de 20 anos chega aos gansos como jogador livre, depois de uma experiência na Sampdoria, onde alinhou maioritariamente na equipa sub-19.

Formado no Deportivo Lara, Segovia foi eleito o melhor jogador do Torneio de Toulon em 2022, tendo chegado até à final com a Venezuela. De resto, o médio já soma duas internacionalizações pela seleção principal.