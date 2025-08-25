Liga
Há 57 min
OFICIAL: Casa Pia volta a emprestar Raúl Blanco
Avançado vai jogar no Alcorcón, da terceira divisão espanhola
Avançado vai jogar no Alcorcón, da terceira divisão espanhola
O Casa Pia anunciou, esta segunda-feira, o empréstimo de Raúl Blanco ao Alcorcón, da terceira divisão espanhola.
O avançado de 24 anos já tinha sido cedido na segunda metade da temporada passada ao Racing de Ferrol, do segundo escalão do país vizinho, tendo participado em 14 partidas.
AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências
Raúl Blanco, que é primo do internacional espanhol Iago Aspas, destacou-se na equipa B do Celta de Vigo, antes de se mudar para o Casa Pia, no verão passado. Depois de cinco jogos nos gansos, foi emprestado.
Continuar a ler
TAGS: Liga Casa Pia Raul Blanco Alcorcón Mercado
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS