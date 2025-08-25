O Casa Pia anunciou, esta segunda-feira, o empréstimo de Raúl Blanco ao Alcorcón, da terceira divisão espanhola.

O avançado de 24 anos já tinha sido cedido na segunda metade da temporada passada ao Racing de Ferrol, do segundo escalão do país vizinho, tendo participado em 14 partidas. 

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Raúl Blanco, que é primo do internacional espanhol Iago Aspas, destacou-se na equipa B do Celta de Vigo, antes de se mudar para o Casa Pia, no verão passado. Depois de cinco jogos nos gansos, foi emprestado.

RELACIONADOS
OFICIAL: João Teixeira rescinde com o Gil Vicente e assina pelo Chaves
OFICIAL: Hugo Almeida assume comando do último classificado da segunda liga turca
OFICIAL: Estoril contrata avançado de 19 anos ao Rennes