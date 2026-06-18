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Há 25 min
OFICIAL: Fahem Yahia Benaissa deixa o Casa Pia e assina pelo Mantova
Emblema italiano exerceu a cláusula de compra pelo lateral francês
AL
Emblema italiano exerceu a cláusula de compra pelo lateral francês
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O Mantova oficializou a contratação de Fahem Yahia Benaissa, proveniente do Casa Pia. O lateral assinou contrato até 2030 com o emblema italiano.
Em 2024, Benaissa chegou a Portugal pela porta do Casa Pia, onde, em duas temporadas e meia, realizou 24 jogos. Em janeiro deste ano, o jogador de 24 anos rumou ao Mantova por empréstimo do conjunto de Pina Manique.
Na meia época em que representou o clube na segunda divisão italiana, Benaissa apontou um golo e duas assistências em 13 jogos.
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