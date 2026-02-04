O Galatasaray anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com o Casa Pia para a contratação de Renato Nhaga.

Através de um comunicado, o clube turco confirmou o valor da transferência do médio guineense, fixado nos 6,5 milhões de euros. Ora, o montante não será pago de uma vez só, mas sim dividido pelas próximas cinco temporadas. Quer isto dizer que o Galatasaray paga 375 mil euros esta época, 750 mil em 2026/27, 750 mil em 2027/28, 800 mil em 2028/29 e 850 mil euros em 2929/30.

Nota ainda para o contrato de Renato Nhaga com o clube, válido para as próximas quatro épocas e meia, ou seja, até junho de 2030.

Ao serviço da equipa principal do Casa Pia desde a última época, em que fez três jogos, além dos 27 que realizou nos juniores, o jogador fez dois golos e uma assistência nos 21 encontros que somou até ao momento, em 2025/26.