O avançado brasileiro Jajá foi apresentado este sábado como reforço do Casa Pia.

O jogador de 22 anos chega aos gansos proveniente do Athletico Paranaense e já se estreou esta manhã, no triunfo sobre o Benfica B no Seixal, tendo até anotado uma assistência.

Jajá, que também soma passagens pelo Cruzeiro e pelo CRB, vai ter a segunda aventura no estrangeiro, depois de ter sido emprestado aos russos do Torpedo na última época, onde realizou sete jogos.