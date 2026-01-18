O Casa Pia oficializou, este domingo, a contratação de Lawrence Ofori ao Moreirense.

Através das redes sociais, o clube confirmou a chegada do médio ganês de 27 anos, que nas últimas três épocas e meia representou os cónegos, uma delas por empréstimo do Famalicão. Esta temporada, Ofori somou apenas uma assistência nos quatro jogos que realizou pela equipa principal do Moreirense.

Recorde-se que este será o sexto clube que o ganês representará no futebol português, depois de Leixões, Feirense, Famalicão, Arouca e precisamente o Moreirense.