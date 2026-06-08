O Casa Pia anunciou que Rafael Brito está de saída do clube, em final de contrato.

O médio formado no Benfica chegou à formação de Pina Manique em 2023, proveniente, precisamente, dos encarnados. Esta temporada, Rafael Brito apontou dois golos e uma assistência em 27 jogos.

Numa publicação nas redes sociais, o Casa Pia despediu-se do médio de 24 anos, salientando o «orgulho» no jogador.

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