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Há 1h e 11min
OFICIAL: Rafael Brito deixa Casa Pia
Médio formado no Benfica deixa os gansos a custo zero
AL
Médio formado no Benfica deixa os gansos a custo zero
AL
O Casa Pia anunciou que Rafael Brito está de saída do clube, em final de contrato.
O médio formado no Benfica chegou à formação de Pina Manique em 2023, proveniente, precisamente, dos encarnados. Esta temporada, Rafael Brito apontou dois golos e uma assistência em 27 jogos.
Numa publicação nas redes sociais, o Casa Pia despediu-se do médio de 24 anos, salientando o «orgulho» no jogador.
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