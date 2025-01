O médio Telasco Segovia deixou o Casa Pia e foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do Inter Miami.

De Barquisimeto pa’ Miami. Bienvenido al sueño, Telasco! ✍️ 🇻🇪



We’ve signed Venezuelan midfielder Telasco Segovia from Portuguese Primeira Liga side Casa Pia through the 2029 Major League Soccer (MLS) season.



Details: https://t.co/fwrvRoCZz0 pic.twitter.com/PCFd89PEb4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 17, 2025

As negociações já se arrastavam há alguns dias e os gansos apontaram para valores a rondar os quatro milhões de euros. O emblema da Major League Soccer (MLS) não detalhou o montante envolvido e informou apenas que o internacional venezuelano assinou até 2029.

«Estou feliz por estar num grande clube como o Inter Miami. Chego com aspirações de ajudar a equipa a ganhar vários títulos, contribuindo tanto ofensivamente quanto defensivamente. Estou à procura de explorar o meu potencial e continuar a crescer nesta grande instituição e nesta liga altamente competitiva que é a MLS. É um sonho estar aqui e estou animado para alcançar grandes coisas com o Inter Miami», disse o jovem de 21 anos aos meios de comunicação do clube da Flórida, onde alinham nomes como Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi e Luis Suárez.

Segovia cumpria a segunda temporada no Casa Pia. No total, fez 32 jogos, marcou dois golos e anotou outras tantas assistências.