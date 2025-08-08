O extremo Tiago Morais vai continuar na Liga, desta vez ao serviço do Casa Pia, anunciaram os gansos, esta sexta-feira.

O jogador de 21 anos foi emprestado pelo Lille ao emblema de Pina Manique até ao final da temporada. Na última época, esteve cedido ao Rio Ave: em 35 jogos, marcou cinco golos.

Também com passagens por Boavista e Leixões, Tiago Morais rumou ao Lille em 2023/24, a troco de três milhões de euros. Fez apenas quatro jogos nos Les Dogues e nem sequer integrou a comitiva que fez o estágio de pré-época.