Há 23 min
OFICIAL: Tiago Morais emprestado pelo Lille ao Casa Pia
Extremo de 21 anos continua na Liga, após a cedência ao Rio Ave na época passada
O extremo Tiago Morais vai continuar na Liga, desta vez ao serviço do Casa Pia, anunciaram os gansos, esta sexta-feira.
O jogador de 21 anos foi emprestado pelo Lille ao emblema de Pina Manique até ao final da temporada. Na última época, esteve cedido ao Rio Ave: em 35 jogos, marcou cinco golos.
Também com passagens por Boavista e Leixões, Tiago Morais rumou ao Lille em 2023/24, a troco de três milhões de euros. Fez apenas quatro jogos nos Les Dogues e nem sequer integrou a comitiva que fez o estágio de pré-época.
