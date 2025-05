Pablo Roberto provocou apreensão no final do embate entre o Famalicão e o Casa Pia, naquele que foi o jogo de encerramento da temporada para as duas equipas. O jogador sentiu-se mal no relvado após o apito final.

Sem que nada o indiciasse, quando os jogadores se cumprimentavam no centro do terreno, com os famalicenses a ensaiar a volta ao relvado para agradecer aos adeptos, as atenções centraram-se em Pablo Roberto, que apareceu caído no relvado.

Foram, de imediato, mobilizados vários meios para além das equipas médicas de ambas as equipas, com os jogadores a fazer um círculo em volta do brasileiro que entrou aos 77 minutos.

Pablo Roberto acabou por sair do relvado pelo próprio pé, ainda que visivelmente debilitado, com o auxílio dos colegas, debaixo de aplausos. Já fora das quatro linhas o jogador seguiu de ambulância para o hospital.

Por precaução, para fazer exames de despiste, Pablo Roberto foi encaminhado para a Unidade Hospitalar Médio Ave, em Famalicão.